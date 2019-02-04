У Харкові на смітнику знайшли останки свиней, заражених АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У п'ятницю, 1 лютого, на території Московського району Харкова на стихійному звалищі були виявлені останки свиней. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, передає УНН.
Фахівці управління провели епізоотичне розслідування і відібрали проби патологічного матеріалу.
"За результатами досліджень регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області в патологічному матеріалі виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней", - йдеться в повідомленні.
Трупи свиней були спалені, на місці спалювання - проведена дезінфекція.
Як писав УНН, Radobank назвав АЧС головним викликом для свинарства в 2019 році.
Також відзначимо, що в минулому році в Україні сталося понад 140 спалахів АЧС в різних областях. І держава досі не компенсувала фермерам більше 27 млн грн збитків, завданих хворобою.
До цього, за словами депутата Сергія Тригубенка, привела "неспроможність контролюючих органів (Держпродспоживслужби) виконувати свої обов'язки".