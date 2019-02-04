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У Харкові на смітнику знайшли останки свиней, заражених АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. У п'ятницю, 1 лютого, на території Московського району Харкова на стихійному звалищі були виявлені останки свиней. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, передає УНН.

Фахівці управління провели епізоотичне розслідування і відібрали проби патологічного матеріалу.

"За результатами досліджень регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області в патологічному матеріалі виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней", - йдеться в повідомленні.

Трупи свиней були спалені, на місці спалювання - проведена дезінфекція.

Як писав УНН, Radobank назвав АЧС головним викликом для свинарства в 2019 році.

Також відзначимо, що в минулому році в Україні сталося понад 140 спалахів АЧС в різних областях. І держава досі не компенсувала фермерам більше 27 млн грн збитків, завданих хворобою.

До цього, за словами депутата Сергія Тригубенка, привела "неспроможність контролюючих органів (Держпродспоживслужби) виконувати свої обов'язки".

Українські Національні Новини

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