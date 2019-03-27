В Харькове на взятке в 5 тысяч долларов задержали майора полиции

По предварительной информации, правозащитник за 5 тысяч долларов обещал содействие в решении вопроса о непривлечение харьковчанина к уголовной ответственности за разбой (ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Следователи ГБР задержали майора полиции после получения взятки. Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении в выделанные уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом) и избрании меры пресечения.

Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Кроме того, следователи теруправления ГБР, расположенного в Полтаве, проверяют информацию о причастности к этому преступлению других сотрудников ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, в Киеве на взятке разоблачили врача, который выдал справку о непригодности к военной службе.