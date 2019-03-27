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У Рівному на хабарі викрито лікаря, який видав довідку про непридатність до військової служби

Київ • УНН

 • 12292 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Вчора, 26 березня, у Рівному викрито лікаря КЗ "Рівненської обласної клінічної лікарні", який за хабар у розмірі 1 тисячу доларів видав довідку про непрацездатність для ухилення від проходження військової служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГПУ.

У Рівному на хабарі викрито лікаря, який видав довідку про непридатність до військової служби

“Хабар у розмірі 1 тис. доларів США призначався за написання акту дослідження стану здоров’я громадянина із встановленням діагнозу, що буде підставою для визнання його непридатним для проходження військової служби та прийняття вказаного рішення”, — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків виявлено та вилучено у повному обсязі кошти. Медика затримано.

На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішуватись питання щодо повідомлення лікарю про підозру та звернення до суду з клопотанням щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Сумщині викрито голову міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), який вимагав та отримав хабар від людини з інвалідністю.

Українські Національні Новини

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