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Голова МСЕК на Сумщині вимагав хабар від людини з інвалідністю

Голова МСЕК на Сумщині вимагав хабар від людини з інвалідністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. На Сумщині викрито голову міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), який вимагав та отримав хабар від людини з інвалідністю. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, передає УНН.

“Прокуратурою Сумської області спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області та слідчими Слідчого Управління ГУ НП в Сумській області в рамках кримінального провадження задокументовано факт вимагання 3 тис грн головою однієї з міжрайонних МСЕК. Зазначену неправомірну вигоду медик вимагав від особи з обмеженими фізичними можливостями за безперешкодне продовження інвалідності”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

Правоохоронці задокументували факт отримання зазначеної суми. Наразі тривають слідчі дії.

Вирішується питання про оголошення голові комісії про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, відсторонення його від займаної посади та обрання запобіжного заходу.

Довідково: санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі близько 2 млн грн до лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони, який разом із головою Центру медико-соціальної експертизи вимагали та отримали хабар у 1,5 тис. дол. від учасника АТО за встановлення йому групи інвалідності.

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