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Председатель МСЭК в Сумской области требовал взятку от человека с инвалидностью

Председатель МСЭК в Сумской области требовал взятку от человека с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 52257 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Сумской области разоблачен председатель межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), который требовал и получил взятку от человека с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, передает УНН.

"Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и следователями Следственного Управления ГУ ЧП в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства 3 тыс грн председателем одной из межрайонных МСЭК. Указанную неправомерную выгоду медик требовал от лица с ограниченными физическими возможностями за беспрепятственное продолжение инвалидности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранители задокументировали факт получения указанной суммы. Сейчас продолжаются следственные действия.

Решается вопрос об объявлении председателю комиссии о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, отстранение его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 2 млн грн к врачу-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны, который вместе с главой Центра медико-социальной экспертизы требовали и получили взятку в 1,5 тыс. долл. от участника АТО за установление ему группы инвалидности.

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