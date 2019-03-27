В Ровно на взятке разоблачили врача, который выдал справку о непригодности к военной службе

"Взятка в размере 1 тыс. долларов США предназначался за написание акта исследования состояния здоровья гражданина с установлением диагноза, что будет основанием для признания его непригодным для прохождения военной службы и принятия указанного решения", - говорится в сообщении.

Во время обысков обнаружены и изъяты в полном объеме средства. Медика задержали.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решаться вопросы сообщения врачу о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, в Сумской области разоблачен председатель межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), который требовал и получил взятку от человека с инвалидностью.



