В Ровно на взятке разоблачили врача, который выдал справку о непригодности к военной службе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Вчера, 26 марта, в Ровно разоблачен врач КУ "Ровенской областной клинической больницы", который за взятку в размере 1 тысячу долларов выдал справку о нетрудоспособности для уклонения от прохождения военной службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Взятка в размере 1 тыс. долларов США предназначался за написание акта исследования состояния здоровья гражданина с установлением диагноза, что будет основанием для признания его непригодным для прохождения военной службы и принятия указанного решения", - говорится в сообщении.
Во время обысков обнаружены и изъяты в полном объеме средства. Медика задержали.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решаться вопросы сообщения врачу о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Напомним, в Сумской области разоблачен председатель межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), который требовал и получил взятку от человека с инвалидностью.