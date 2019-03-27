У Харкові на хабарі у 5 тисяч доларів затримали майора поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві, затримали майора поліції Харківської області, за вимагання та отримання хабара у розмірі 5 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДБР.
За попередньою інформацією, правоохоронець за 5 тисяч доларів обіцяв сприяти у вирішенні питання щодо непритягнення харків’янина до кримінальної відповідальності за розбій (ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України).
Слідчі ДБР затримали майора поліції після одержання хабара. Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру у вичинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою) та обрання запобіжного заходу.
Правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Крім того, слідчі теруправління ДБР, розташованого у Полтаві, перевіряють інформацію щодо причетності до цього злочину інших співробітників ГУ Нацполіції у Харківській області.
Нагадаємо, у Рівному на хабарі викрито лікаря, який видав довідку про непридатність до військової служби.