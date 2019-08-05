В Харькове "КАМАЗ" упал с моста: водитель в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Харькове утром в понедельник грузовой автомобиль упал с моста во время движения по окружной дороге. Водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу, врачи борются за его жизнь. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
Так, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило 5 августа около 10:00.
На месте следователи установили, что автомобиль “КАМАЗ” перевозил песок. Во время движения по окружной дороге грузовик упал с моста. Водитель доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
Как сообщал УНН, на Буковине в ДТП, которое произошло в субботу, пострадали пять человек, в том числе ребенок.