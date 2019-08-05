У Харкові "КАМАЗ" впав з мосту: водій в тяжкому стані

Так, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло 5 серпня близько 10:00.

На місці слідчі встановили, що автомобіль “КАМАЗ” перевозив пісок. Під час руху по окружній дорозі вантажівка впала з мосту. Водія доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Медики констатували у нього важкі травми та готують його до операції.

Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Холодногірського відділу поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Наразі поліція встановлює всі обставини аварії.

Як повідомляв УНН, на Буковині в ДТП, що сталась у суботу, постраждали п’ятеро людей, в тому числі дитина.