В Харькове девушка собиралась спрыгнуть с железнодорожного моста

"Поздно вечером 30 апреля полицейские получили сообщение о попытке самоубийства. По предварительной информации, которую получили полицейские, девушка пытается попасть под поезд", - говорится в сообщении.

По прибытию на проспект Гагарина, на железнодорожном мосту патрульные увидели девушку. Она сообщила правоохранителям, что намерена спрыгнуть.

"Путем переговоров и уговоров патрульным удалось отговорить гражданку от ошибочных действий. Полицейские сняли с моста девушку и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, госпитализировали ее в больницу", - отметили в полиции.

Напомним, сотрудники патрульной полиции помешали женщине покончить жизнь самоубийством во Львове. Она наглоталась таблеток.