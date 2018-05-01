У Харкові дівчина збиралася зістрибнути із залізничного мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Харкові поліцейські завадили спробі самогубства дівчини, яка збиралася зістрибнути із залізничного мосту. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Харківської області, передає УНН.
"Пізно ввечері 30 квітня полісмени отримали повідомлення про спробу самогубства. За попередньою інформацією, яку отримали поліцейські, дівчина намагається потрапити під потяг", – йдеться в повідомленні.
По прибуттю на проспект Гагаріна, на залізничному мосту патрульні побачили дівчину. Вона повідомила правоохоронцям, що має намір зістрибнути.
"Шляхом перемовин та вмовлянь патрульним вдалося відмовити громадянку від хибних дій. Полісмени зняли з мосту дівчину та передали співробітникам швидкої медичної допомоги, які шпиталізували її до лікарні", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, співробітники патрульної поліції завадили жінці покінчити життя самогубством у Львові. Вона наковталася пігулок.