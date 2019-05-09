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В Харькове ребенок сломал позвоночник во время развлечений на батуте

В Харькове ребенок сломал позвоночник во время развлечений на батуте

Киев  •  УНН

 • 13434 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд города Харькова обвинительный акт в отношении владельца Батутного клуба в одном из ТРЦ города, во время развлечений в котором 12-летний мальчик сломал позвоночник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, 39-летнему мужчине инкриминируется служебная халатность (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

"В начале ноября 2017 года на батуте в указанном клубе сломал позвоночник 12-летний подросток. Во время развлечений мальчик прыгнул с батута в яму с поролоновым наполнителем. Сразу за ним прыгнул другой ребенок, который упал на потерпевшего и тяжело его травмировал", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как выяснилось в ходе следствия, в момент происшествия "очередной работник зала оставил посетителей аттракциона без присмотра но не разъяснил правила безопасного поведения. Более того, указанный рабочий не имел необходимой квалификации, поэтому владелец батутов вообще не имел права допускать его к обслуживанию клиентов".

Если вина владельца Батутные клуба будет доказана в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Материалы в отношении работника аттракционов, который должен был присматривать за детьми, выделены в отдельное уголовное производство.

Напомним, прокуратура просит домашний арест для подозреваемых в гибели младенца.

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