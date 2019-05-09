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У Харкові дитина зламала хребет під час розваг на батуті

У Харкові дитина зламала хребет під час розваг на батуті

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Харківська місцева прокуратура №4 направила до Московського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно власника батутного клубу в одному з ТРЦ міста, під час розваг у якому 12-річний хлопчик зламав хребет. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.

Як розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов, 39-річному чоловікові інкримінується службова недбалість (ч. 1 ст. 367 КК України).

"На початку листопада 2017 року на батуті в зазначеному клубі зламав хребта 12-річний підліток. Під час розваг хлопець стрибнув з батута до ями з поролоновим наповнювачем. Одразу за ним стрибнула інша дитина, яка впала на потерпілого та тяжко травмувала", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Як з’ясувалося під час слідства, на момент події "черговий працівник залу залишив відвідувачів атракціону без нагляду та не роз’яснив правила безпечної поведінки. Більше того, зазначений робітник не мав необхідної кваліфікації, тому власник батутів взагалі не мав права допускати його до обслуговування клієнтів".

Якщо провина власника батутного клубу буде доведена в суді, йому загрожує до 3 років обмеження волі.

Матеріали, стосовно працівника атракціонів, що мав наглядати за дітьми, виділені в окреме кримінальне провадження.

Нагадаємо, прокуратура просить домашній арешт для підозрюваних у загибелі немовля.

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