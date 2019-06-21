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В Харькове мужчину пытались задержать на улице четверо работников военкомата

Киев • УНН

 • 16505 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. На одной из улиц Харькова 26-летнего мужчину остановили и сообщили ему о задержании четыре человека в штатском, которые представились работниками военкомата. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

В Харькове мужчину пытались задержать на улице четверо работников военкомата

По данным полиции, вчера в службу "102" поступило сообщение от 26-летнего мужчины о том, что к нему на улице подошли четверо неизвестных в гражданской одежде. Они представились работниками военкомата и сообщили, что он задержан.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Для выяснения всех обстоятельств участники происшествия были доставлены в Слободской отдел полиции для написания заявлений и объяснений по данному факту.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Черновицкой области начальника одного из отделений Нацполиции на предложении неправомерной выгоды должностному Новоселицкого райвоенкомата.

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