СБУ викрила на пропозиції начальника відділеня Нацполіції хабара працівнику військкомату
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили у Чернівецькій області начальника одного з відділень Нацполіції на пропозиції неправомірної вигоди посадовцю Новоселицького райвійськкомату, передає УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що підполковник поліції пообіцяв місцевій мешканці „владнати питання“ щодо ухилення її сина від призову і визнання непридатним до проходження строкової служби. Вартість своїх „послуг“ зловмисник оцінив у дві з половиною тисячі євро, частина з яких мала піти на хабар посадовцю одного зі структурних підрозділів райвійськкомату”, — вказали у прес-центрі.
Правоохоронці затримали поліцейського на території військового комісаріату під час спроби передачі частини неправомірної вигоди у розмірі тисяча євро.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри і обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших посадовців Нацполіції, причетних до протиправної діяльності.
Заходи із викриття зловмисника проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
Як повідомляв УНН, співробітники СБУ блокували на Закарпатті протиправну міграцію іноземців за кордон.