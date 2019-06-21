Співробітники СБУ блокували на Закарпатті протиправну міграцію іноземців за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України блокували у Закарпатській області протиправну міграцію іноземців за кордон, пише УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що двоє жителів Тернополя намагалися незаконно переправити через державний кордон шість громадян країн Південної Азії. Зловмисники планували переправити іноземців поза встановленими пунктами пропуску, що знаходяться на околицях Ужгорода”, — вказано у повідомленні.
Правоохоронці затримали обох фігурантів провадження та нелегалів під час спроби незаконного перетину держкордону України.
Вирішується питання щодо оголошення організаторам протиправної діяльності підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.
Варто нагадати, що СБУ блокувала канал фінансування незаконних збройних формувань "ДНР".