Сотрудники СБУ блокировали в Закарпатской области противоправную миграцию иностранцев за границу

“Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Тернополя пытались незаконно переправить через государственную границу шесть граждан стран Южной Азии. Злоумышленники планировали переправить иностранцев вне установленных пунктов пропуска, находящихся в окрестностях Ужгорода”, — указано в сообщении.

Правоохранители задержали обоих фигурантов производства и нелегалов при попытке незаконного пересечения госграницы Украины.

Решается вопрос об объявлении организаторам противоправной деятельности подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Стоит напомнить, что СБУ блокировала канал финансирования незаконных вооруженных формирований “ДНР”.