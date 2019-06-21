Сотрудники СБУ блокировали в Закарпатской области противоправную миграцию иностранцев за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области противоправную миграцию иностранцев за границу, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Тернополя пытались незаконно переправить через государственную границу шесть граждан стран Южной Азии. Злоумышленники планировали переправить иностранцев вне установленных пунктов пропуска, находящихся в окрестностях Ужгорода”, — указано в сообщении.
Правоохранители задержали обоих фигурантов производства и нелегалов при попытке незаконного пересечения госграницы Украины.
Решается вопрос об объявлении организаторам противоправной деятельности подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.
Стоит напомнить, что СБУ блокировала канал финансирования незаконных вооруженных формирований “ДНР”.