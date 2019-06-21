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СБУ разоблачила на предложении начальника отделения Нацполиции взятки работнику военкомата

Киев • УНН

 • 12449 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Черновицкой области начальника одного из отделений Нацполиции на предложении неправомерной выгоды должностному Новоселицкого райвоенкомата, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ разоблачила на предложении начальника отделения Нацполиции взятки работнику военкомата

“Оперативники спецслужбы установили, что подполковник полиции пообещал местной жительнице „решить вопрос“ об уклонении ее сына от призыва и признания непригодным к прохождению срочной службы. Стоимость своих „услуг“ злоумышленник оценил в две с половиной тысячи евро, часть из которых должна была пойти на взятку должностному лицу одного из структурных подразделений райвоенкомата”, — указали в пресс-центре.

Правоохранители задержали полицейского на территории военного комиссариата при попытке передачи части неправомерной выгоды в размере тысячи евро.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других должностных лиц Нацполиции, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Как сообщал УНН, сотрудники СБУ блокировали в Закарпатье противоправную миграцию иностранцев за границу.

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