СБУ разоблачила на предложении начальника отделения Нацполиции взятки работнику военкомата
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Черновицкой области начальника одного из отделений Нацполиции на предложении неправомерной выгоды должностному Новоселицкого райвоенкомата, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“Оперативники спецслужбы установили, что подполковник полиции пообещал местной жительнице „решить вопрос“ об уклонении ее сына от призыва и признания непригодным к прохождению срочной службы. Стоимость своих „услуг“ злоумышленник оценил в две с половиной тысячи евро, часть из которых должна была пойти на взятку должностному лицу одного из структурных подразделений райвоенкомата”, — указали в пресс-центре.
Правоохранители задержали полицейского на территории военного комиссариата при попытке передачи части неправомерной выгоды в размере тысячи евро.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других должностных лиц Нацполиции, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры.
Как сообщал УНН, сотрудники СБУ блокировали в Закарпатье противоправную миграцию иностранцев за границу.