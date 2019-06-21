У Харкові чоловіка намагались затримати на вулиці четверо працівників військкомату
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. На одній з вулиць Харкова 26-річного чоловіка зупинили і повідомили йому про затримання четверо осіб у цивільному одязі, які представились працівниками військкомату. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
За даними поліції, вчора до служби "102" надійшло повідомлення від 26-річного чоловіка про те, що до нього на вулиці підійшли четверо невідомих у цивільному одязі. Вони представились працівниками військкомату та повідомили, що він затриманий.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Для з’ясування всіх обставин учасники події були доставлені до Слобідського відділу поліції для написання заяв та пояснень за даним фактом.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Всі обставини події наразі встановлюються.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили у Чернівецькій області начальника одного з відділень Нацполіції на пропозиції неправомірної вигоди посадовцю Новоселицького райвійськкомату.