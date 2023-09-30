В Харькове мужчина насмерть подорвался на улице во время комендантского часа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Харькове мужчина насмерть подорвался на неустановленном взрывном устройстве, находясь на улице во время комендантского часа. Предположительно, это была ручная граната. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.
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«30 сентября в 00:15 стало известно о несчастном случае, который произошел в Харькове на улице Семафорной. Находясь на улице, мужчина подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Предположительно, это была ручная граната. В результате взрыва он погиб на месте», - говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Facebook.
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