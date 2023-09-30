У Харкові чоловік на смерть підірвався на вулиці під час комендантської години

Цитата

«30 вересня о 00:15 стало відомо про нещасний випадок, який трапився у Харкові на вулиці Семафорній. Перебуваючи на вулиці, чоловік підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Імовірно, це була ручна граната. Внаслідок вибуху він загинув на місці», - ідеться в повідомленні ГУ ДСНС у Facebook.

Доповнення

На Харківщині КамАЗ підірвався на міні, водій отримав поранення.