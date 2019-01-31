В Харькове чиновница горсовета требовала деньги за усыновление
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Харькове правоохранители разоблачили на взятке начальницу одной из районных служб по делам детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
"По данным следствия, чиновница требовала у харьковчанки 3 тыс. долл. за содействие в усыновлении ребенка. За эту сумму чиновница обещала женщине подобрать здорового младенца и предоставить положительное заключение по дальнейшему усыновлению", - говорится в сообщении.
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Начальница службы согласилась получить взятку в гривневом эквиваленте. Женщину разоблачили при получении 84 тыс. грн непосредственно на рабочем месте.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством). Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о задержании чиновницы в порядке ст. 208 УПК Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом) и объявления о подозрении.
Как сообщал УНН, задержали пограничников, которые за взятку способствовали легализации иностранных граждан.