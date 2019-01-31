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У Харкові чиновниця міськради вимагала гроші за усиновлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У Харкові правоохоронці викрили на хабарі начальницю однієї з районних служб у справах дітей. Про це інформує прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.

"За даними слідства, посадовиця вимагала у харків’янки 3 тис. дол. за сприяння в усиновленні дитини. За цю суму чиновниця обіцяла жінці підібрати здорове немовля та надати позитивний висновок щодо подальшого усиновлення", - йдеться у повідомленні.

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Начальниця служби погодилася отримати хабара в гривневому еквіваленті. Жінку викрили під час отримання 84 тис. грн. безпосередньо на робочому місці.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 ККУ (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням). Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про затримання посадовиці в порядку ст. 208 КПК України (Затримання уповноваженою службовою особою)та оголошення про підозру.

Як повідомляв УНН, затримано прикордонників, які за хабар сприяли легалізації іноземних громадян.

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