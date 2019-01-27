Затримано прикордонників, які за хабар сприяли легалізації іноземних громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У місті Полтаві затримано військовослужбовця Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління Держприкордонслужби та його спільника - колишнього військовослужбовця ДПС України, за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.
"За попередньою інформацією, особи вимагали та отримали 1250 доларів США від громадянина України за допомогу в легалізації статусу іноземних громадян на території України. Після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США, службову особу та її спільника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим готується повідомлення про підозру, проводяться інші першочергові слідчі дії", - йдеться у повідомленні.
Наразі проводиться розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди – ред.), затриманим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на трьох слідчих Державного бюро розслідувань приходиться одне кримінальне провадження.