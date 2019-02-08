В Харькове здание Генконсульства РФ забросали яйцами
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Харькове участники акции протеста бросили в здание Генконсульства РФ емкости с зеленкой и яйца, передает УНН со ссылкой на сообщения пользователей соцсетей.
Около сотни человек в Харькове приняли участие в акции под стенами Генконсульства РФ. Молодые люди выступали против агрессии РФ. Во время мероприятия у здания развернули транспаранты "Оккупанты, убирайтесь домой".
Ближе к завершению акции участники бросили в здание емкости с зеленкой и яйца.
Сейчас УНН пытается получить комментарий об этих событиях в полиции.
Напомним, ассоциация Крымских татар Канады 23 февраля проведет митинг "Свободу Крыму! 5 лет в оккупации" под посольством Российской Федерации. В российских тюрьмах незаконно находится более 100 граждан Украины. Ассоциация Крымских татар Канады призывает их поддержать.