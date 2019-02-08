У Харкові будівлю Генконсульства РФ закидали яйцями

Близько сотні осіб у Харкові взяли участь в акції під стінами Генконсульства РФ. Молоді люди виступали проти агресії РФ. Під час заходу біля будівлі розгорнули транспоранти "Окупанти, забирайтесь додому".

Ближче до завершення акції учасники жбурнули в будівлю ємності із зеленкою та яйця.

Наразі УНН намагається отримати коментар щодо цих подій у правоохоронців.

Нагадаємо, асоціація Кримських татар Канади 23 лютого проведе мітинг “Свободу Криму! 5 років в окупації” під посольством Російської Федерації. В російських в'язницях незаконно перебуває більше 100 громадян України. Асоціація Кримських татар Канади закликає їх підтримати.