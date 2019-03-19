В Харькове без вести пропали двое малолетних братьев

Двое братьев (2011 и 2015 рождения) ушли из дома 18 марта в первой половине дня и с тех пор не вернулись.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению место нахождения малолетних.



Как сообщал УНН, в Измаиле Одесской области без вести пропали молодая мать с ребенком.



Напомним, как сообщал УНН, в Одессе исчезли трое несовершеннолетних воспитанников реабилитационного центра.

Напомним, в Тернопольской области в реке нашли пропавшего 4-летнего мальчика.