В Ізмаїлі безвісти зникли мати з дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Ізмаїлі Одеської області без вісті зникли молода мати з дитиною. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
Жінка, 1999 року народження; 4 березня з трирічним сином вийшла з дому в садовому товаристві. З тих пір про місце знаходження жінки або дитини нічого не відомо. На зв'язок вона не виходила.
Поліція почала розслідування. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження матері і дитини.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Одесі зникли троє неповнолітніх вихованці реабілітаційного центру.
Нагадаємо, в Тернопільській області в річці знайшли зниклого 4-річного хлопчика.