В Одессе пропали трое несовершеннолетних

Трое несовершеннолетних (2008, 2005 и 2007 годов рождения) воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей в Одессе 3 марта ушли без согласования с сотрудниками центра в неизвестном направлении и с тех пор не выходили на связь, полиция проводит оперативно-розыскные действия для установления места нахождения мальчиков.



Как сообщили правоохранители, со слов сотрудников центра, ранее воспитанники не покидали учреждение без предупреждения.



Проводится досудебное расследование по факту исчезновения несовершеннолетних.



Напомним, в Тернопольской области в реке нашли пропавшего 4-летнего мальчика.