В Одессе пропали трое несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Одессе пропали трое несовершеннолетних воспитанника реабилитационного центра. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Трое несовершеннолетних (2008, 2005 и 2007 годов рождения) воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей в Одессе 3 марта ушли без согласования с сотрудниками центра в неизвестном направлении и с тех пор не выходили на связь, полиция проводит оперативно-розыскные действия для установления места нахождения мальчиков.
Как сообщили правоохранители, со слов сотрудников центра, ранее воспитанники не покидали учреждение без предупреждения.
Проводится досудебное расследование по факту исчезновения несовершеннолетних.
Напомним, в Тернопольской области в реке нашли пропавшего 4-летнего мальчика.