В Одесі зникли троє неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Одесі зникли троє неповнолітніх вихованця реабілітаційного центру. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
Троє неповнолітніх (2008, 2005 і 2007 років народження) вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Одесі 3 березня пішли без узгодження з співробітниками центру в невідомому напрямку і з тих пір не виходили на зв'язок, поліція проводить оперативно-розшукові дії для встановлення місця знаходження хлопчиків.
Як повідомили правоохоронці, за словами співробітників центру, раніше вихованці не покидали заклад без попередження.
Проводиться досудове розслідування за фактом зникнення неповнолітніх.
Нагадаємо, в Тернопільській області в річці знайшли зниклого 4-річного хлопчика .