В Измаиле без вести пропали мать с ребенком

Женщина, 1999 года рождения; 4 марта с трехлетним сыном вышла из дома в садовом товариществе. С тех пор о месте нахождения женщины или ребенка ничего не известно. На связь она не выходила.



Полиция начала расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению место нахождения матери и ребенка.



Напомним, как сообщал УНН, в Одессе пропали трое несовершеннолетних воспитанника реабилитационного центра.



Напомним, в Тернопольской области в реке нашли пропавшего 4-летнего мальчика.

