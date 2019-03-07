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В Измаиле без вести пропали мать с ребенком

В Измаиле без вести пропали мать с ребенком

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. В Измаиле Одесской области без вести пропали молодая мать с ребенком. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Женщина, 1999 года рождения; 4 марта с трехлетним сыном вышла из дома в садовом товариществе. С тех пор о месте нахождения женщины или ребенка ничего не известно. На связь она не выходила.

Полиция начала расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению место нахождения матери и ребенка.

Напомним, как сообщал УНН, в Одессе пропали трое несовершеннолетних воспитанника реабилитационного центра.

Напомним, в Тернопольской области в реке нашли пропавшего 4-летнего мальчика.

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