В Измаиле без вести пропали мать с ребенком
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Измаиле Одесской области без вести пропали молодая мать с ребенком. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Женщина, 1999 года рождения; 4 марта с трехлетним сыном вышла из дома в садовом товариществе. С тех пор о месте нахождения женщины или ребенка ничего не известно. На связь она не выходила.
Полиция начала расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению место нахождения матери и ребенка.
Напомним, как сообщал УНН, в Одессе пропали трое несовершеннолетних воспитанника реабилитационного центра.
Напомним, в Тернопольской области в реке нашли пропавшего 4-летнего мальчика.