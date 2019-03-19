У Харкові безвісти зникли двоє малолітніх братів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Харкові зникли малолітні брати, молодшому з яких 4 роки. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Двоє братів (2011 та 2015 років народження) пішли з дому 18 березня о першій половині дня та з того часу не повернулися.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Проводяться оперативно-розшукові заходи із встановлення місце перебування малолітніх.
Як повідомляв УНН, в Ізмаїлі Одеської області без вісті зникли молода мати з дитиною.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Одесі зникли троє неповнолітніх вихованці реабілітаційного центру.
Нагадаємо, в Тернопільській області в річці знайшли зниклого 4-річного хлопчика.