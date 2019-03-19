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У Харкові безвісти зникли двоє малолітніх братів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Харкові зникли малолітні брати, молодшому з яких 4 роки. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

У Харкові безвісти зникли двоє малолітніх братів

Двоє братів (2011 та 2015 років народження) пішли з дому 18 березня о першій половині дня та з того часу не повернулися.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Проводяться оперативно-розшукові заходи із встановлення місце перебування малолітніх.

Як повідомляв УНН, в Ізмаїлі Одеської області без вісті зникли молода мати з дитиною.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Одесі зникли троє неповнолітніх вихованці реабілітаційного центру.

Нагадаємо, в Тернопільській області в річці знайшли зниклого 4-річного хлопчика.

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