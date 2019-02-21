В Харькове аптеки платили врачам за "успешные" тендеры 4 млн грн ежемесячно

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Общая сумма "откатов" за победу в тендере, которую ежемесячно получали чиновники медучреждений различных регионов от представителей сети аптек, составила более 4 миллионов гривен. Сейчас двум лицам сообщено о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление защиты экономики нацполиции.

Сотрудники Управления защиты экономики в Харьковской области и прокуратуры Харьковской области разоблачили коррупционную схему определения победителей при проведении публичных закупок лекарственных средств и медицинских препаратов для учреждений здравоохранения различных областей Украины.

Во время мониторинга публичных закупок правоохранители обнаружили, что по результатам проведения тендеров на закупку медтоваров победителями всегда становятся одни и те же субъекты хозяйствования. Кроме того, стоимость, которую они предлагают значительно выше предложений других участников и от общих цен на рынке в данной сфере.

По собранным оперативниками УЗЭ материалами следователи прокуратуры открыли уголовное производство.

В дальнейшем в ходе следствия было установлено, что группа компаний, в которую входят несколько связанных между собой предприятий, занимающихся оптовой торговлей лекарственными продуктами, становятся победителями публичных закупок не только на территории Харьковской области, но и в других регионах страны. Чтобы получать победу на тендере по закупке для медицинских учреждений лекарственных средств и препаратов, представители аптек обратились с предложением к должностным лицам коммунальных и государственных учреждений здравоохранения. В случае же их победы в тендерах, последние получат от 5 до 25% "отката" от общей суммы договора.

Кроме того, было задокументировано и способ передачи "откатов". Свою часть должностные лица медицинских учреждений ежемесячно получали сразу после перечисления на счета группы компаний бюджетных средств за поставленные лекарственные средства. Последние получали "вознаграждение" на собственные карточные счета или непосредственно "в руки". Врачи получили почти 4 млн гривен неправомерной выгоды.

Вместе с тем было установлено, что предприятиями группы компаний на всей территории Украины реализуют бюджетным учреждениям лекарственные средства и другие медпрепараты по завышенным ценам более чем на 40%.

На основании постановления суда оперативники Управления защиты экономики в Харьковской области Национальной полиции и следователи прокуратуры Харьковской области провели ряд обысков по месту жительства фигурантов, в офисах коммерческих структур и больницах.

В ходе обысков было изъято более 2,8 миллиона гривен и 30 000 долларов США, в том числе подписанные конверты с деньгами, которые предназначались для передачи в качестве "откатов" чиновникам медучреждений. Также было обнаружено подтверждающие документы о перечислении неправомерной выгоды за предыдущие победы в тендерах, "черновые" записи и другие документы и вещи, имеющие значение для установления всех обстоятельств совершения преступления.

Сейчас двум лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

В частности, директору предприятия группы компаний и менеджеру, которые предоставляли должностным лицам учреждений здравоохранения неправомерную выгоду.

Оперативники и следователи продолжают мероприятия по установлению круга лиц, причастных к совершению данного преступления, а также проверяют подозреваемых на причастность к совершению других фактов противоправной деятельности.

Напомним, Апелляционный суд оставил под стражей врача-эксперта, уличенного в вымогательстве взятки у участника АТО.

Также напомним, журналисты выяснили, как аптеки получают от производителей лекарств маркетинговые бонусы. В частности, за то, что продают пациентам медикаменты одного производителя, и прячут от потребителей другие, более дешевые, аналоги. 

Отметим, что депутаты хотят запретить маркетинговые соглашения между аптекарями и производителями, о чем говорится в соответствующем законопроекте №8591. 

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