У Харкові аптеки платили лікарям за "успішні" тендери 4 млн грн щомісяця

Співробітники Управління захисту економіки в Харківській області та прокуратури Харківської області викрили корупційну схему визначення переможців під час проведення публічних закупівель лікарських засобів та медичних препаратів для закладів охорони здоров’я різних областей України.

Під час моніторингу публічних закупівель правоохоронці виявили, що за результатам проведення тендерів на закупівлю медтоварів переможцями завжди стають одній ті ж самі суб’єкти господарювання. Крім того, вартість, яку вони пропонують значно вища від пропозицій інших учасників та від загальних цін на ринку у даній сфері.

За зібраними оперативниками УЗЕ матеріалами слідчі прокуратури відкрили кримінальне провадження.

В подальшому під час слідства було встановлено, що група компаній, в яку входять декілька пов’язаних між собою підприємств, що займаються оптовою торгівлею лікарськими товарами, стають переможцями публічних закупівель не тільки на території Харківської області, але і в інших регіонах країни. Щоб одержувати перемогу на конкурсних торгах із закупівлі для медичних закладів лікарських засобів та препаратів, представники аптек звернулися із пропозицією до посадових осіб комунальних та державних закладів охорони здоров’я. У разі саме їх перемоги у тендерах, останні отримають від 5 до 25% "відкату" від загальної суми договору.

Окрім того, було задокументовано і спосіб передачі "відкатів". Свою частину посадовці медичних закладів щомісяця отримували одразу після перерахування на рахунки групи компаній бюджетних коштів за поставлені лікарські засоби. Останні отримували "винагороду" на власні карткові рахунки або безпосередньо "в руки". Лікарі одержали майже 4 мільйона гривень неправомірної вигоди.

Разом з тим було встановлено, що підприємствами групи компаній на всій території України реалізують бюджетним установам лікарські засоби та інші медпрепарати за завищеними цінами більш ніж на 40%.

На підставі ухвали суду оперативники Управління захисту економіки в Харківській області Національної поліції та слідчі прокуратури Харківської області провели низку обшуків за місцем мешкання фігурантів, в офісах комерційних структур та лікарнях.

В ході обшуків було вилучено понад 2,8 мільйони гривень та 30 тисяч доларів США, у тому числі підписані конверти з коштами, які призначалися для передачі у якості "відкатів" посадовцям медзакладів. Також було виявлено підтверджуючі документи про перерахування неправомірної вигоди за попередні перемоги у тендерах, "чорнові" записи та інші документи та речі, що мають значення для встановлення усіх обставин вчинення злочину.

Наразі двом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України.

А саме, директору підприємства групи компаній та менеджеру, що надавали службовим особам закладів охорони здоров’я неправомірну вигоду.

Оперативники та слідчі продовжують заходи по встановленню кола осіб, які причетні до вчинення даного злочину, а також перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення інших фактів протиправної діяльності.

Нагадаємо, Апеляційний суд залишив під вартою лікаря-експерта, викритого на вимаганні хабара в учасника АТО.

Також нагадаємо, журналісти з'ясували, як аптеки отримують від виробників ліків маркетингові бонуси. Зокрема, за те, що продають пацієнтам медикаменти одного виробника, та ховають від споживачів інші, більш дешеві, аналоги.

Зауважимо, що депутати хочуть заборони маркетингові угоди між аптекарями та виробниками, про що йдеться у відповідному законопроекті №8591.