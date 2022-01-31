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В Харьковском зоопарке родился детеныш верблюда

В Харьковском зоопарке родился детеныш верблюда

Киев • УНН

 • 37472 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Харьковском зоопарке в семье самки Наташи и самца Саши родился верблюд. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на зоопарк, информирует УНН.

Цитата

“Родился малыш в семье самки Наташи и самца Саши. Роды стали особым событием, поскольку рождение верблюда пришлось на январь, в то время, как обычно потомство у этих животных появляется с середины марта до мая”, — сообщили в зоопарке.

Детали

Как отмечается, верблюжонок нормально воспринимает низкие температуры, все время находится с мамой на свежем воздухе и активно набирается сил благодаря молочному вскармливанию, которое продлится примерно 6-18 месяцев. После двухмесячного возраста ему постепенно начнут вводить в рацион корма — траву, сено, отруби, морковь и свеклу.

Сейчас у верблюжонка есть лишь зачатки горбов без внутреннего жира, но через несколько месяцев они вступят в вертикальное положение.

Напомним

В Британии собака поддерживал свою хозяйку во время родов: они длились 50 часов.

Украинские Национальные Новости

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