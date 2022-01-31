У Харківському зоопарку народилося дитинча верблюда

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 37223 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 108444 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 175765 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 171613 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 196210 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 189383 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 147388 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151685 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172414 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182607 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 141479 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 119871 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 157584 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 94633 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 51957 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 443099 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 295613 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 359935 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 473118 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 719030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 94633 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 157584 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 120125 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 155707 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 179282 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У Харківському зоопарку народилося дитинча верблюда

У Харківському зоопарку народилося дитинча верблюда

Київ • УНН

 • 37474 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Харківському зоопарку у сім'ї самки Наташі та самця Сашка народилося верблюденя. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на зоопарк, інформує УНН.

Цитата

“Народився малюк у сім’ї самки Наташі та самця Сашка. Пологи стали особливою подією, оскільки народження верблюда припало на січень, у той час, як зазвичай потомство у цих тварин з’являється із середини березня до травня”, — повідомили в зоопарку.

Деталі

Як зазначається, верблюденя нормально сприймає низькі температури, весь час перебуває з мамою на свіжому повітрі й активно набирається сил завдяки молочному вигодовуванню, яке триватиме приблизно 6-18 місяців. Після двомісячного віку йому поступово почнуть вводити в раціон корми — траву, сіно, висівки, моркву та буряк.

Зараз у верблюденяти є лише зачатки горбів без внутрішнього жиру, але через кілька місяців вони набудуть вертикального положення.

Нагадаємо 

У Британії собака підтримував свою господарку під час пологів: вони тривали 50 годин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоУНН Lite
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,893.69