У Харківському зоопарку народилося дитинча верблюда
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Харківському зоопарку у сім'ї самки Наташі та самця Сашка народилося верблюденя. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на зоопарк, інформує УНН.
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“Народився малюк у сім’ї самки Наташі та самця Сашка. Пологи стали особливою подією, оскільки народження верблюда припало на січень, у той час, як зазвичай потомство у цих тварин з’являється із середини березня до травня”, — повідомили в зоопарку.
Деталі
Як зазначається, верблюденя нормально сприймає низькі температури, весь час перебуває з мамою на свіжому повітрі й активно набирається сил завдяки молочному вигодовуванню, яке триватиме приблизно 6-18 місяців. Після двомісячного віку йому поступово почнуть вводити в раціон корми — траву, сіно, висівки, моркву та буряк.
Зараз у верблюденяти є лише зачатки горбів без внутрішнього жиру, але через кілька місяців вони набудуть вертикального положення.
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