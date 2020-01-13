В "Харьковском метрополитене" сообщили детали проекта по строительству новых станций
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Харькове планируют продолжить третью линию метрополитена и построить еще две станции - от станции "Метростроителей" до "Одесской". Об этом сообщили УНН в КП "Харьковский метрополитен" в ответ на запрос.
"В настоящее время Харьковский метрополитен состоит из 3-х линий и 30 станций. Строительство новой линии метрополитена пока не предусмотрено. Но планируется продолжение третьей линии Харьковского метрополитена от станции "Метростроителей" до станции "Одесская", - сообщили на предприятии.
По информации метрополитена, строительство начнется после проведения тендерных процедур, сроки которых находятся на стадии согласования с международными финансовыми организациями, осуществляющими кредитование строительства. Основные требования к участникам тендера - наличие опыта по строительству метрополитенов и соответствующего строительного оборудования и персонала.
"Проектом предусмотрено строительство двух станций с проектными названиями "Державинская" и "Одесская". Обе станции, что планируют к строительству, - мелкого заложения. Проектный срок строительства двух станций с перегонными тоннелями составляет 48 месяцев. Обе станции планируются к открытию одновременно", - сообщили на предприятии.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 0008 "О ратификации финансового соглашения (проект "Расширение Харьковского метрополитена" (проект "Продолжение третьей линии метрополитена в городе Харьков") между Украиной и Европейским инвестиционным банком".