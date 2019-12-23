Президент підписав ратифікацію угоди з ЄІБ про будівництво метро в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №0008 "Про ратифікацію фінансової угоди (проект "Розширення харківського метрополітену" (проект "Продовження третьої лінії метрополітену в місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком". Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної ради.
Документ повернуто з підписом Президента.
У пояснювальній записці зазначено, що реалізація проекту "Продовження третьої лінії метрополітену в місті Харків" буде здійснюватися за рахунок коштів позики Європейського інвестиційного банку на наступних умовах: сума позики становить 160 млн євро; ставка відсотків - Euribor + спред; кількість траншей - 20; мінімальна сума траншу - 5 млн євро.
Зазначено, що загальний період погашення позики - 25 років, включаючи пільговий період - 4 роки. При цьому перша дата погашення позики – 20 квітня 2022 року, а остання дата погашення позики – 20 жовтня 2042 року.
Зокрема, позика буде погашатися піврічними платежами; комісія за резервування коштів не стягується.
Нагадаємо, 5 грудня Рада ратифікувала фінансову угоду між Україною та ЄІБ щодо розширення метро у Харкові.