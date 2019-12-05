Рада ратифікувала фінансову угоду між Україною та ЄІБ щодо розширення метро у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо ратифікації фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо продовження третьої лінії Харківського метрополітену. Відповідне рішення підтримали 337 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 0008 про ратифікацію Фінансової угоди (Проект “Розширення харківського метрополітену” (Проект “Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків”) між Україною та Європейським інвестиційним банком передбачає поліпшення транспортного обслуговування міста Харкова.
Так, реалізація проекту “Розширення харківського метрополітену” здійснюватиметься за рахунок коштів позики Європейського інвестиційного банку на таких умовах: сума позики — 160 млн євро, кількість траншів — 20, мінімальна сума одного траншу — 5 млн євро, загальний період погашення позики — 25 років, включаючи пільговий період — 4 роки, перша дата погашення позики — 20.04.2022; остання дата погашення позики — 20.10.2042. Комісія за резервування коштів не нараховуватиметься.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Міністерство інфраструктури планує побудувати наземне метро навколо Києва, що буде з’єднане із метрополітеном та проходитиме через Троєщину.