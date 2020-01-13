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У "Харківському метрополітені" повідомили деталі проекту з будівництва нових станцій

У "Харківському метрополітені" повідомили деталі проекту з будівництва нових станцій

Київ • УНН

 • 26395 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. У Харкові планують продовжити третю лінію метрополітену і побудувати ще дві станції - від станції “Метробудівників” до “Одеської”. Про це УНН повідомили у КП “Харківський метрополітен” у відповідь на запит.

“На теперішній час Харківський метрополітен складається з 3-х ліній та 30 станцій. Будівництво нової лінії метрополітену наразі не передбачено. Але планується продовження третьої лінії Харківського метрополітену від станції “Метробудівників” до станції “Одеська”, — повідомили у підприємстві.

За інформацією метрополітену, будівництво розпочнеться після проведення тендерних процедур, строки яких перебувають на стадії узгодження з міжнародними фінансовими організаціями, що здійснюють кредитування будівництва. Основні вимоги до учасників тендеру — наявність досвіду з будівництва метрополітенів та відповідного будівельного обладнання і персоналу.

“Проектом передбачено будівництво двох станцій з проектними назвами "Державінська" та "Одеська". Обидві станції, що планують до будівництва, — мілкого закладення. Проектний термін будівництва двох станцій з перегінними тунелями складає 48 місяців. Обидві станції плануються до відкриття одночасно”, — повідомили у підприємстві.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 0008 “Про ратифікацію фінансової угоди (проект "Розширення Харківського метрополітену“ (проект "Продовження третьої лінії метрополітену в місті Харків“) між Україною та Європейським інвестиційним банком”.

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