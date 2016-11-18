В харьковском метро обнаружили подозрительный пакет
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня в 09:07 дежурный харьковского метрополитена позвонил в полицию и сообщил, что на платформе станции "Архитектора Бекетова" был обнаружен подозрительный пакет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.
"На место немедленно выехали следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты и взрывотехники. Сейчас они осматривают территорию и проверяют предмет на наличие взрывчатки", - рассказала инспектор отдела по связям с общественностью ГУ НП в Харьковской области.
Со станции эвакуировали всех пассажиров.
"С 9:09 станция "Архитектора Бекетова" закрыта для обслуживания пассажиров. Поезда проезжают без остановки. Найден посторонний предмет", - рассказал пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Вячеслав Хитрин.