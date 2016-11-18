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У харківському метро виявили підозрілий пакет

У харківському метро виявили підозрілий пакет

Київ • УНН

 • 8816 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні о 09:07 черговий харківського метрополітену зателефонував в поліцію і повідомив, що на платформі станції "Архітектора Бекетова" був виявлений підозрілий пакет. Про це повідомили УНН в прес-службі ГУНПУ в Харківській області.

"На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, кінологи, експерти і вибухотехніки. Зараз вони оглядають територію і перевіряють предмет на наявність вибухівки", - розповіла інспектор відділу зі зв'язків з громадськістю ГУ НП в Харківській області.

Зі станції евакуювали всіх пасажирів.

"З 9:09 станція" Архітектора Бекетова" закрита для обслуговування пасажирів. Потяги проїжджають без зупинки. Знадено сторонній предмет", - розповів прес-секретар КП "Харківський метрополітен" В'ячеслав Хітрін.

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