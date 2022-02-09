В харьковской школе учительница таскала ученика за руку: ее решили не увольнять, полиция хочет дополнительную проверку

Детали

Так, во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видео, на котором учитель школы тянет ученика за руку и кричит на него. Указанный факт был зарегистрирован 8 февраля в Едином учете, указали в ГУНП в области.

Во время проведения проверки полицейские установили, что событие, зафиксированное на видео, произошло 31 января в помещении школы.

“По словам директора заведения, данная ситуация была рассмотрена на педагогическом совещании с участием учительницы и родителей 8-летнего парня. Родители ни к кому претензий не имеют”, — отметили в полиции.

Полицейские, как сообщается, провели профилактическую беседу с учеником и его родителями.

"В настоящее время для более детального выяснения обстоятельств происшествия полицейские будут осуществлять дополнительную проверку данного факта и намерены опросить учителей заведения. Проверка инцидента продолжается", - добавили правоохранители.

Тем временем директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко отметила, что “конфликтная ситуация между учительницей и учеником, которая в конце января произошла в Харьковской специализированной школе № 77, практически исчерпана", указали в мэрии.

По ее словам, учительница английского языка, которая грубо повелась с одним из учеников, получила выговор.

"Это неприятная ситуация, и мы вовсе не оправдываем действия учителя, каковы бы ни были обстоятельства, спровоцировавшие ее на такой поступок. Это непедагогично, и так нельзя делать. Уже обсудили этот конфликт с педагогическим коллективом, отработали с ювенальной превенцией, то есть полицией. Есть понимание с родителями, которые тоже согласны, что и ребенок вел себя не лучшим образом. Я извинилась перед ними от имени горсовета. Как итог, учительница получила выговор”, — подчеркнула Ольга Деменко.

По ее словам, применять более строгие санкции, а именно увольнение, "в данной ситуации было бы излишне".

“Учительница работает в школе почти 10 лет, она характеризуется положительно, ранее к ответственности не привлекалась. Ее поддерживают другие учителя и родители. Это была досадная ошибка с ее стороны, которую, надеюсь, она больше не повторит”, — подчеркнула директор департамента.

Как сообщила Ольга Деменко, в ближайшее время в школах и детских садах будут проведены соответствующие профилактические беседы.

Дополнение

По данным ЮНИСЕФ, во всем мире половина учащихся в возрасте 13-15 лет (около 150 миллионов) сообщают, что подверглись насилию со стороны сверстников в школе и вблизи нее. Чуть более 1 из 3 учеников в возрасте от 13 до 15 лет испытывают буллинг, и примерно такая же доля участвует в драках.