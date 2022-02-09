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У харківській школі вчителька тягала учня за руку: її вирішили не звільняти, поліція хоче додаткову перевірку

У харківській школі вчителька тягала учня за руку: її вирішили не звільняти, поліція хоче додаткову перевірку

Київ • УНН

 • 14409 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Поліція виявила відео у мережі, на якому вчителька англійської мови в одній зі шкіл у Харкові тягне учня за руку та кричить на нього. У мерії кажуть, що ситуація практично вичерпана і освітянку не звільнятимуть. Натомість у поліцїі хочуть провести додаткову перевірку, пише УНН.

Деталі

Так, під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому вчитель школи тягне учня за руку та кричить на нього. Вказаний факт був зареєстрований 8 лютого в Єдиному обліку, вказали у ГУНП в області.

Під час проведення перевірки поліцейські встановили, що подія, зафіксована на відео, відбулась 31 січня в приміщенні школи.

“Зі слів директорки закладу, дана ситуація була розглянута на педагогічній нараді за участі вчительки та батьків 8-річного хлопця. Батьки хлопця ні до кого претензій не мають”, — відзначили у поліції.

Поліцейські, як повідомляється, провели профілактичну бесіду з учнем та його батьками.

“На даний час для більш детального з’ясування обставин події поліцейські здійснюватимуть додаткову перевірку даного факту та мають намір опитати вчителів закладу. Перевірка інциденту триває”, — додали правоохоронці.

Тим часом директор Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко зазначила, що “конфліктна ситуація між вчителькою та учнем, яка наприкінці січня сталася у Харківській спеціалізованій школі № 77, практично вичерпана, вказали у мерії.

За її словами, вчителька англійської мови, яка грубо повелася з одним із учнів, отримала догану.

“Це неприємна ситуація, і ми зовсім не виправдовуємо дії вчителя, хоч би якими не були обставини, які спровокували її на такий вчинок. Це непедагогічно, і так не можна робити. Вже обговорили цей конфлікт із педагогічним колективом, відпрацювали з ювенальною превенцією, тобто поліцією. Є розуміння з батьками, які теж згодні, що і дитина поводилася не найкращим чином. Я вибачилася перед ними від імені міськради. Як підсумок, вчителька отримала догану”, — наголосила Ольга Деменко.

За її словами, застосовувати суворіші санкції, а саме звільнення, "у даній ситуації було б надмірно".

“Вчителька працює у школі майже 10 років, вона характеризується позитивно, раніше до відповідальності не притягувалася. Її підтримують інші вчителі та батьки. Це була прикра помилка з її боку, яку, сподіваюся, вона більше не повторить”, — наголосила директор департаменту.

Як повідомила Ольга Деменко, найближчим часом у школах та дитячих садках будуть проведені відповідні профілактичні бесіди.

Доповнення

За даними ЮНІСЕФ, у всьому світі половина учнів у віці 13–15 років (близько 150 мільйонів) повідомляють, що зазнали насильства з боку однолітків у школі та поблизу неї. Трохи більше ніж 1 з 3 учнів у віці від 13 до 15 років зазнають булінгу, і приблизно така ж частка бере участь у бійках.

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