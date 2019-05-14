В Харьковской области исчезла несовершеннолетняя
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Харьковской области разыскивают 16-летнюю Маргариту Береговую, которая накануне пошла в школу и до сих пор не вернулась. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"Сотрудники Краснокутского отделения полиции устанавливают местонахождение 16-летней девушки, которая 13 мая ушла в школу и до настоящего времени домой не вернулась", - сообщили в полиции.
Последний раз девушку видели 13 мая в 18:00 в селе Любовка Краснокутского района вместе с ее знакомым.
Приметы разыскиваемой: рост 160 см, среднего телосложения, волосы окрашены, рыжие, глаза карие. Девушка была одета в черные джинсы, зеленую кофту, белые кроссовки.
"Имеет порезы на руках, на кисти правой руки - татуировка в виде буквы "Р", - уточнили в полиции.
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Напомним, экспертиза образцов человеческих останков, найденных на поле неподалеку Субботцов Знаменского района Кировоградской области, где в прошлом году исчезла 17-летняя Диана Хриненко, продолжается.