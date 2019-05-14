У Харківській області зникла неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Харківській області розшукують 16-річну Маргариту Берегову, яка напередодні пішла до школи і досі не повернулася. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"Співробітники Краснокутського відділення поліції встановлюють місцезнаходження 16-річної дівчини, яка 13 травня пішла до школи та до теперішнього часу додому не повернулася", - повідомили в поліції.
Востаннє дівчину бачили 13 травня о 18:00 в селі Любівка Краснокутського району разом з її знайомим.
Прикмети розшукуваної: зріст 160 см, середньої статури, волосся пофарбоване, руде, очі карі. Дівчина була одягнута у чорні джинси, зелену кофту, білі кросівки.
"Має порізи на руках, на кисті правої руки - татуювання у вигляді літери "Р", - уточнили в поліції.
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Нагадаємо, експертиза зразків людських останків, знайдених на полі неподалік Суботців Знам’янського району на Кіровоградщині, де торік зникла 17-річна Діана Хріненко, триває.