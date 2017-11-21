В Харьковской области на ходу загорелся грузовик

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 10190 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 43352 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 64034 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 71565 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73899 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61246 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98882 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100711 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 130412 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Харьковской области на ходу загорелся грузовик

В Харьковской области на ходу загорелся грузовик

Киев  •  УНН

 • 13081 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня ночью вблизи села Крестище Харьковской области во время движения загорелся грузовой автомобиль “Mercedes” с продуктами питания. Об этом сообщилив Главном управлении Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций области, передает УНН.

“21 ноября в 1:50 в Службу спасения поступило сообщение о том, что вблизи села Крест Красноградского района Харьковской области во время движения по автодороге „Харьков-Симферополь“ грузового автомобиля „Mercedes“ в нем произошло возгорание. Звонил водитель этой фуры, который не смог самостоятельно ликвидировать пожар”, — сообщили в ГСЧС.

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На момент приезда спасателей огонь распространился по всей фуре. Площадь горения составила 28 кв.м. Ликвидация пожара продолжалась более 4 часов.

Сейчас причины возгорания неизвестны.

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