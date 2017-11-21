В Харьковской области на ходу загорелся грузовик

“21 ноября в 1:50 в Службу спасения поступило сообщение о том, что вблизи села Крест Красноградского района Харьковской области во время движения по автодороге „Харьков-Симферополь“ грузового автомобиля „Mercedes“ в нем произошло возгорание. Звонил водитель этой фуры, который не смог самостоятельно ликвидировать пожар”, — сообщили в ГСЧС.

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На момент приезда спасателей огонь распространился по всей фуре. Площадь горения составила 28 кв.м. Ликвидация пожара продолжалась более 4 часов.

Сейчас причины возгорания неизвестны.

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