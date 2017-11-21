В Харьковской области на ходу загорелся грузовик
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня ночью вблизи села Крестище Харьковской области во время движения загорелся грузовой автомобиль “Mercedes” с продуктами питания. Об этом сообщилив Главном управлении Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций области, передает УНН.
“21 ноября в 1:50 в Службу спасения поступило сообщение о том, что вблизи села Крест Красноградского района Харьковской области во время движения по автодороге „Харьков-Симферополь“ грузового автомобиля „Mercedes“ в нем произошло возгорание. Звонил водитель этой фуры, который не смог самостоятельно ликвидировать пожар”, — сообщили в ГСЧС.
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На момент приезда спасателей огонь распространился по всей фуре. Площадь горения составила 28 кв.м. Ликвидация пожара продолжалась более 4 часов.
Сейчас причины возгорания неизвестны.
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