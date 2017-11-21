У Харківській області на ходу загорілася вантажівка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні вночі поблизу села Хрестище на Харківщині під час руху загорівся вантажний автомобіль “Mercedes” з продуктами харчування. Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з питань надзвичайних ситуацій області, передає УНН.
“21 листопада о 1:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу села Хрестище Красноградського району Харківської області під час руху автошляхом „Харків-Сімферополь“ вантажного автомобіля „Mercedes“ у ньому сталося загоряння. Телефонував водій цієї фури, котрий не зміг самотужки ліквідувати пожежу”, — повідомили в ДСНС.
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На момент приїзду рятувальників вогонь поширився по всій фурі. Площа горіння становила 28 кв.м. Ліквідація пожежі тривала понад 4 години.
Наразі причини загоряння невідомі.
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