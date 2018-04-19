В харьковской многоэтажке произошел взрыв: неизвестные бросили взрывчатку на балкон

"19 апреля около 4:45 в Московское отделение полиции поступило сообщение от 33-летнего мужчины. Он сообщил, что на балкон его квартиры неизвестные бросили неустановленный предмет. Он взорвался, и началось задымление. Квартира расположена на первом этаже многоэтажки на улице Героев труда", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет. В квартире разбито стекло.

Сведения об инциденте внесли в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации факта происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.

Напомним, в одном из частных домовладений Краматорска прогремел взрыв. В этот момент в доме находилась семья с 2-летним ребенком.