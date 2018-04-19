У харківській багатоповерхівці стався вибух: невідомі кинули вибухівку на балкон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На балкон однієї з багатоповерхівок у Харкові невідомі кинули невстановлений предмет, який вибухнув. Про це повідомила прес-служба ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"19 квітня близько 4:45 до Московського відділу поліції надійшло повідомлення від 33-річного чоловіка. Він повідомив, що на балкон його квартири невідомі кинули невстановлений предмет. Він вибухнув, і почалося задимлення. Квартира розташована на першому поверсі багатоповерхівки на вулиці Героїв праці", – йдеться в повідомленні.
Постраждалих внаслідок події немає. У квартирі розбите скло.
Відомості про інцидент внесли до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо кваліфікації факту події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини наразі з’ясовуються.
Нагадаємо, в одному з приватних домоволодінь Краматорська пролунав вибух, у цей момент у будинку знаходилася родина з 2-річною дитиною.